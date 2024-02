Atletica leggera. Orecchiella d’oro. Cross: titolo toscano

Il Gs Orecchiella al femminile è di nuovo protagonista a livello regionale, con la conquista del titolo assoluto toscano di cross a squadre, un successo che la società garfagnina mette in bacheca per il quarto anno consecutivo.

Dopo l’eccellente prima prova disputata in gennaio a Castelfiorentino, le "ragazze terribili" del gruppo biancoceleste si confermano sui prati di Barberino del Mugello, con il primo posto, davanti a Gs Lammari e Atletica Castello Firenze. Le atlete che hanno permesso la vittoria sono: Cecilia Basso, Martina Bilora, Diletta Moressa, Annalaura Mugno e Nicole Nesti, oltre a Clara Costadura e Debora Spalenza che hanno gareggiato nella prima prova. Molto buona anche la prestazione della squadra maschile che, proprio insieme a quella femminile, stacca il pass per i campionati italiani di corsa campestre che si disputeranno, in marzo, a Cassino.

Bene pure le categorie giovanili, con "Cadetti", "Cadette" e "Ragazze" in gara, per fare esperienza e dare continuità al proprio processo di crescita. Soddisfazione nello staff tecnico e dirigenziale dell’ Orecchiella per questo ennesimo alloro al femminile che premia il gran lavoro svolto da tutto il gruppo, da sempre attento e motivato a dare sempre di più, a partire dalle prossime competizioni di una stagione appena iniziata. Ma, se il buongiorno si vede dal mattino...

Flavio Berlingacci