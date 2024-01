ATLETICA LEGGERA: ottimi risultati durante gli appuntamenti di carrara e modena. L’Alga brinda al doppio oro di Falciani e Fiani. Record personale di Fabbriciani

AREZZO

L’Alga Atletica Arezzo festeggia due nuovi titoli regionali. I campionati toscani Ragazzi hanno visto i migliori atleti nati nel biennio 2011-2012 sfidarsi sulle piste di Carrara tra diverse specialità dell’atletica leggera, con la società aretina che è riuscita a emergere con un doppio oro.

Una prestazione particolarmente positiva è stata siglata da Mattia Falciani che, al primo anno in categoria, ha trionfato nel salto in alto con 1.46 metri, poi la grande gioia di laurearsi campione regionale è spettata a Daniel Fiani che è stato il più veloce nei 50 piani con 6.83 secondi.

Il fine settimana dell’Alga Atletica Arezzo è stato ulteriormente arricchito dalla trasferta di un gruppo di Cadette del 2009-2010 al meeting giovanile indoor di Modena e dall’ottima prova di Gemma Fabbriciani nel salto in lungo. L’atleta aretina ha meritato il primo posto con il record personale di 5.09 metri che le ha permesso di risultare la migliore nella specialità e di piazzarsi davanti a sessantadue avversarie da tutta la penisola.

I riflettori torneranno ora a orientarsi verso Ancona dove sabato 3 e domenica 4 febbraio andranno in scena i campionati italiani indoor Juniores con la partecipazione di due rappresentanti dell’Alga Atletica Arezzo: Riccardo Cincinelli e Nicholas Gavagni hanno centrato la qualificazione rispettivamente nei 60 ostacoli e nel salto in lungo. "I due ori ai campionati toscani Ragazzi di Falciani e Fiani – commenta Gloria Sadocchi, dirigente dell’Alga Atletica Arezzo – si uniscono ai due titoli regionali vinti nelle scorse settimane tra gli Juniores da Cincinelli e Gavagni che ora avranno modo di misurarsi nelle finali nazionali. Il 2024 ha dunque preso il via con tanti ottimi risultati per l’atletica aretina".

Andrea Lorentini