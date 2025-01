Atletica leggera. Parco Alpi Apuane brilla ancora. Bene il talento Martinet a Torino

Un buon momento, su strada, nella campestre e nel trail per gli atleti biancoverdi del Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde. A Venaria Reale (Torino), al "Cross internazionale La Mandria", ottimo esordio per il giovanissimo Leon Martinet, allenato da Matteo Siletto, che si è classificato ottavo assoluto: un risultato di grande prestigio, in relazione alla sua età. I tecnici sono sicuri che si tratta di un talento naturale e che, sicuramente, farà una brillante carriera sportiva.

Intanto il presidente del Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde, Graziano Poli, ha sentenziato: "Abbiamo un nuovo Nicolò Bedini. I campioni si notano subito". Ad Acquacalda (Siena), alla "Passeggiata a coppie della Befana", vittoria per la coppia Emanuele Fadda - Leonardo Cialini e buone prove per Simone Cimboli - Marco Salini e Samuele Pallari - Cosimo Debolini.

Al "Mugello GP Run", in provincia di Firenze, vittoria di categoria per Siliano Antonini, secondo posto per Barbara Casaioli e buone prove per: Daniele Sandroni, Giacomo Bruschi, Joseph Paul Benvenuti, Nicola Nascosti e Lia Ticci. A Campi Bisenzio, al "Trofeo Sanmartinese", buone prove per Alessandro Gualtieri e Massimo Cristofani. A Cesena, nella gara locale di corsa campestre, buona prova per Paolo Turroni; a Canegrate (Milano), al "Cross per tutti", ottima prova per Marco Zanzottera (quarto assoluto); a Carrara, al meeting su pista indoor, buone prove per Massimiliano Frandi ed Enzo Russo sui 1500 metri; a Parma, al "Winter Trail Golf del Ducato", in evidenza Simone Carlini.

Intanto c’è attesa per il primo importante appuntamento del 2025 con la prima prova del campionato per società di corsa campestre a Sinalunga (Siena), dove la squadra del presidente Graziano Poli si presenta come campione in carica.

Dino Magistrelli