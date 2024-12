Atletica leggera. Record italiano di Maratona per il senese Chiappinelli

Cade ancora il record italiano di maratona in questa stagione. Il protagonista è il senese Yohanes Chiappinelli con il fantastico crono di 2h 5’ 24“ a Valencia togliendo 42 secondi al tempo di 2h 6’ 6“ ottenuto in febbraio da Yeman Crippa a Siviglia. Una corsa in rimonta per il portacolori dei Carabinieri, medaglia d’oro a squadre nella mezza maratona agli Europei di Roma 2024, autore di uno splendido finale con cui riscrive il primato e demolisce il personale di 2h 9’ 46“ realizzato l’anno scorso.

All’arrivo è tredicesimo nella gara vinta dal debuttante keniano Sabastian Sawe (2h 2’ 5“), campione mondiale della mezza. Nel tratto conclusivo, quando mancano un paio di chilometri al traguardo, il 27enne senese riesce a superare Iliass Aouani (Fiamme Azzurre), a lungo in lotta per il record, che chiude quindicesimo in 2h 6’ 6“ e pareggia la seconda prestazione italiana di ogni epoca.

Ed è il giorno della consacrazione per Chiappinelli con una condotta equilibrata, molto veloce all’inizio ma senza esagerare, per un passaggio a metà gara in 1h 2’ 49“ prima di scatenarsi nel finale. Nessun italiano era mai sceso sotto le due ore e sei minuti, un muro abbattuto nettamente dal senese. Proprio a Valencia cinque settimane fa, l’atleta allenato da Giuseppe Giambrone al Tuscany Camp aveva sfiorato il personale sulla mezza maratona con 1h e 50“.