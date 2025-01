Atletica leggera. Reggio mette in bacheca 8 titoli regionali. Marcia: la Vitiello si ritira

Sono ben otto i titoli regionali conquistati dai reggiani ai campionati indoor disputati negli impianti di Modena e Parma.

Nei 60 hs Thomas Algeri vince in 8’’30, imitato tra le ragazze da Giulia Guarriello (foto) che in 8’’48 regola Sara Cantergiani in 8’’74 (in batteria personale di 8’’73). Lo junior Tommaso Bertani vince i 400 in 53’’11, mentre Francesco Maffei s’impone sugli 800 in 2’00’’68. E ancora Alessandro Bellelli vince il salto in alto con m 2,02, Vivian Osagie è d’oro nel peso con il personale indoor di m 14,01. La staffetta 4x160 della Self formata da Cervi, Boschini, Monti e Galeotti prevale in 1’25’’77. Lorenzo Blundetto (reggiano della Fratellanza) vince la gara d’asta col personale di 4,90, terzo Mario Estanga, lo spagnolo della Self con m 4,30.

Altri podi interessanti: Viola Canovi sui 60 seconda in 7’’66 su Giulia Guarriello in 7’’70; Michael Kyereme secondo sui 60 in 6’’95 e ancora Siria Bigi (Cus Pr) seconda nell’asta a 3,40, Anna Ofidiani sui 3000 in 11’21’’37, Leonardo Pignatelli sui 1500 in 4’26’’28 e la staffetta maschile 4x160 della Self in 1’16’’54.

A Rubiera si sono disputati i campionati provinciali di campestre ed ecco i vincitori: Senior, Roberto Ferretti e Alessia Rondoni; Allievi, Matias Costi e Claire Diarra; Cadetti Gabriele Ingrami e Gloria Tarasconi; Ragazzi, Matteo Bolondi e Allegra Iori; Esordienti 10, Diego Romei e Camilla Bertoldi; Es. 8, Simone Domenichini ed Emma Corghi; Es. 5, Sebastiano Pignedoli e Gaia Baschieri.

Ad Ancona due belle prestazioni per Elettra Maccari, cadetta dell’Atletica Guastalla Reggiolo, che vince i 60 hs. in 9’’09 e il salto triplo con 10,91, regolando in entrambe le gare una quarantina di avversarie.

A Parma, meeting giovanile, primo Luca Bonini sui 200 cadetti in 24’’22; tra i ragazzi, successi per Vincenzo Amendola con 4,81 nel lungo, Ludovica Garlassi sui 60 in 8’’81 e Giulia Rocchi nel lungo con m 4,23.

VItiello. Giornata storta per la poliziotta che ai campionati italiani di marcia km 35 di Acquaviva delle Fonti è costretta al ritiro per indisposizione.

c.l.