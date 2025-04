Annullato il 1° Trofeo ChiantiBanca a Pistoia per le esequie di Papa Francesco

TIRO CON L’ARCODopo l’indicazione di Giovanni Malagò, presidente del Coni, la Federazione Italiana di Tiro con l’Arco ha disposto l’annullamento di tutte le manifestazioni sportive in programma per sabato 26 aprile, giorno delle esequie di Papa Francesco. Non potrà quindi andare in scena il 1° Trofeo ChiantiBanca, organizzato dall’Asd Arcieri del Micco, che avrebbe dovuto tenersi presso l’impianto sportivo di via Marini, a Pistoia in zona Stadio. Il tiro con l’arco sarà comunque protagonista a Pistoia nella giornata di domani col 2° Trofeo ’GB Automazioni’.

L’appuntamento, che rientra nel calendario interregionale, vedrà la partecipazione di tiratori di altissimo livello, tra cui Elisa Roner, atleta classe 2001 tesserata per le Fiamme Gialle, vincitrice delle World Indoor Series 2023 e 2024, medaglia d’oro agli Europei Indoor 2024 e 2025 e oro nella Coppa del Mondo Outdoor 2024. Insieme a lei, sarà in gara anche Sergio Pagni, premiato dalla World Archery come Best Coach of the World 2023 grazie ai successi ottenuti da tecnico alla guida della nazionale indiana. Pagni, originario di Lucca ma residente a Montecatini, è anche l’unico italiano ad aver vinto per ben due volte il prestigioso The Vegas Shoot ed è detentore di numerosi titoli mondiali, europei e nazionali.

Due figure di spicco i quali animeranno una manifestazione che si prospetta ricca di emozioni e che rappresenterà non solo un’importante tappa sportiva, ma anche un’occasione per promuovere i valori di fair play di una storica disciplina come il tiro con l’arco. All’appuntamento sarà presente anche Vittorio Polidori, presidente della Federazione Italiana di Tiro con l’arco. Il ritrovo per gli atleti è previsto alle 14:30, mentre l’inizio delle gare avverrà alle 15.

Michele Flori