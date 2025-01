Atletica leggera. Settimana piena di successi per la Virtus: "Allievi»: tre "pass» indoor per i tricolori

Ancora un fine settimana ricco di successi per i portacolori della Virtus (foto), con tre pass conquistati per i campionati italiani "Allievi" indoor di Ancona ed altri ottimi risultati. I primi due sono arrivati da Senal Kankanige e Alessandro Vanni nei 60 hs al Meeting indoor corse open di Firenze. Il primo si è qualificato con il 8”54 e ha chiuso nella finale al quinto posto, con il tempo di 8”71; per lui sarà la seconda partecipazione ai tricolori. Alessandro Vanni, invece, dopo l’8”69 in batteria, si è ulteriormente migliorato nella finale, chiudendo quarto con 8”66, conquistando, così, la prima partecipazione ai tricolori.

Ottimo risultato anche per Francesco Biagioni, nei 60 metri, che, con 7”30, raggiunge il primo importante traguardo stagionale. Augusto Orsi, al primo anno nella categoria "Juniores", realizza, sugli 800 metri, il primato personale indoor e assoluto con 1’59”24.

Dal meeting indoor "Cadetti" di Carrara è arrivato un bel quarto posto per Francesco Catarsi nel peso, con 10.49; mentre al meeting indoor salti assoluto open di Firenze ha conquistato la medaglia d’argento nel salto in alto Joseph Manfredi con 1.87; mentre Elena Abetini, nel lungo femminile, ha centrato il quarto posto, prima fra le "Juniores", con 5.55.

Ottimo debutto stagionale nell’asta per Matteo Oliveri che, in Svizzera, ha iniziato il 2025 con un eccellente 5,46. Il week-end positivo della Virtus si è concluso ad Ancona, dove, nella pedana del lungo, Elisa Naldi ha centrato la vittoria. La giovane atleta, cresciuta in casa Virtus e attualmente in forza al Gruppo Sportivo Carabinieri, all’ultimo salto si è aggiudicata la gara con la misura di 6,16.

Al. Lomb.