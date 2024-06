Atletica leggera - Strada. Galliano trionfa al Giro di Imperia. Ha dominato la corsa a tappe

Mattia Galliano, forte atleta del Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde Cetilar, ha vinto alla grande e da gran dominatore il "Giro a tappe di Imperia", con tre vittorie assolute nelle tre tappe di Poggioaltro-Aurigo, Pantasina-Lucinasco e nella dieci chilometri di Imperia lungomare". Insomma, niente hanno potuto i suoi pur agguerriti avversari contro un Galliano in grande spolvero.

Ad Aosta, alla "Tor de Gargantua", vittoria assoluta per Renè Cuneaz. A Figline, alla "Scarpinata del verde", vittoria assoluta per Flavia Cristianini, vittoria di categoria per Robero Ria e buona prova per Federico Gonfiantini. A Orvieto, ai campionati italiani sui 5 km su strada, argento nazionale di categoria per Fabrizio Santi e buone prove per Luciano Bianchi, Paola Lazzini, Nicolò Bandini, Marco Sagramoni, Cosimo Debolini, Francesco Nardini e Simone Bordigoni.

A Prato, al campionato di società su pista "Master", primo e secondo posto per Stefano Bascherini, rispettivamente sui 1500 metri e 5mila metri e bronzo per Massimiliano Frandi e Alberto Gianni sugli 800 metri e 5mila metri.

A Pisa, alla "In pista con la 46ª brigata aerea", secondo posto assoluto per Andreea Lucaci, vittoria di categoria per Andrea Marsili e Lorena Meroni; secondo posto per Mimmo Marino, Alice Parducci e Arturo Sargenti; terzo posto di categoria per Giorgio Davini.

Positive prove anche di Manuel Tilocca, Maurizio Pierotti, Marco Mattei, Marco Benvenuti, Francesco Cassettari, Luca Lombardi, Ludmillo Dal Lago, Fabio Belletti, Claudio Landucci e Maricica Lucaci.

D. Mag.