Atletica leggera Un premio ad Aurora. Dopo i successi nel lungo e nel triplo

Un riconoscimento in Comune ad Aurora Massaglia, 18 anni da poco compiuti, atleta massarosese che sta riscuotendo successi con risultati a livello nazionale che segnano l’inizio di una carriera sportiva da protagonista. Aurora si è avvicinata all’atletica nel 2013 a 7 anni con l’Atletica Massarosa e fin dalle prime gare nelle categorie giovanili ha dimostrato capacità notevoli. Nel 2020 il passaggio alla Virtus Lucca dove si è specializzata nel salto in lungo. Dopo una serie di successi con vari titoli toscani conquistati nelle passate stagioni, lo scorso febbraio ai Campionati italiani indoor di Ancona ha conquistato la medaglia d’argento nel salto in lungo con la misura di 5m67 a soli 2 cm dalla medaglia d’oro. Come se non bastasse è arrivato anche il quinto posto assoluto nel salto triplo. Aurora ha poi ribadito la supremazia a livello toscano nel salto in lungo conquistando a Firenze il titolo regionale categoria juniores con la misura di 5mt64. “Una serie di risultati incredibili che ci rendono orgogliosi di avere tra i nostri ragazzi a Massarosa un’atleta di questo livello", commenta l’assessore allo sport Stefano Natali.