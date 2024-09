Atletica leggera. Virtus si fa onore con i giovani. Arriva un titolo toscano "Allieve»

Ottime prestazioni e risultati di rilievo per il settore giovanile della Virtus Lucca. A Siena: bella affermazione per Elena Abetini che si aggiudica il titolo di campionessa toscana "Allieve" di salto in lungo, con la misura di 5.55 e, subito dopo, sale sul secondo gradino del podio della gara di salto triplo con 11.40; medaglia di bronzo per Braian Doga nel giavellotto (39.71), per Sauro Fanucchi nel disco (32.98) e per Alessandro Vanni nel salto in alto (1.77).

Bottino di medaglie e primati personali per la Virtus alla seconda giornata dei campionati toscani individuali "Cadetti", a Firenze, dove, nel contesto di un’ottima prova generale, si registrano ben nove atleti sul podio con: il doppio oro di Edoardo Cosimini nel giavellotto e nel disco; l’argento di Luca Cantoni nel giavellotto, di Leonardo Santangelo nei 2000 metri e di Francesco Biagioni sia negli 80 che nei 300 metri; poi il bronzo di Davide Ricci nei 300 metri, di Federico Serafini nelle prove multiple e di Nikola Trzos negli 80 hs "Cadette".

Buone indicazioni da parte di tutti gli atleti impegnati in vista della gara di squadra più importante della stagione, i campionati di società "Cadetti" in svolgimento in questo fine settimana a Grosseto. Ottime prestazioni, infine, per gli atleti delle categoria "Ragazzi e Ragazze", impegnati a Pistoia nella Coppa Toscana di triathlon. Nella classifica generale in evidenza Martina Bertuccelli e Irene Bianchini, rispettivamente oro e argento nel triathlon (60 ostacoli, vortex e salto in alto). Sofia Orzali prima nel vortex; Gaia Sica argento nel salto in alto; Leonardo Bertozzi secondo nel vortex e bronzo per Chrismaeli Felici nel lancio del peso.