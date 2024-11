Atletica leggera. Virtus: tre acquisti. Giovani Under 23

Novità in casa Virtus che, in vista della prossima stagione, annuncia l’arrivo di tre giovani che andranno a rinforzare la squadra Under 23. Il primo nome è quello di Andreas Ghilarducci, mezzofondista classe 2007, proveniente da Maurina Olio Carli di Imperia, bronzo nei 2000 siepi agli ultimi campionati italiani "Allievi" di Molfetta. Lucchese doc, ma da anni residente in Olanda dove si è trasferito con la famiglia, Ghilarducci, che a Molfetta ha migliorato il suo primato personale (5’50”41) di ben sette secondi, costituisce uno dei prospetti più interessanti nel panorama del mezzofondo italiano. Dalla Libertas Amatori Atletica Benevento arrivano poi: Vincenzo Vicerè, decatleta classe 2004, con una spiccata propensione per il salto con l’asta – specialità in cui ai recenti campionati italiani "Promesse" di Rieti ha sfiorato il podio, piazzandosi al quarto posto con la misura di 4.70 – e Antonio Verruso, velocista classe 2002.

"Sono estremamente contento e soddisfatto dei nuovi arrivati – afferma il direttore tecnico Matteo Martinelli – , perché continua la strategia fortemente voluta da tutta società di andare ad agire contemporaneamente su tre direzioni legate l’una all’altra: essere una società ambita e richiesta dagli atleti italiani che cercano la Virtus; continuare a lavorare sui giovani che hanno voglia di crescere in una società che la storia dimostra essere capace di coltivare; e aspettare i giovani".