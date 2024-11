Atletica L’evento è stato organizzato dai docenti Lorella Maggiani e Pablo Ausili. La ’Buonarroti’ sale in cattedra. Grande festa al camposcuola

Giornata di sport, quella degli alunni della scuola secondaria di primo grado “Michelangelo Buonarroti“ che al campo scuola di Marina hanno partecipato numerosi alla iniziativa all’insegna dei valori dello sport, del benessere che ne deriva, dalla socialità che promuove. La giornata di sport è stata organizzata dai docenti di scienze motorie Pablo Ausili e Lorella Maggiani, con la collaborazione dei docenti interni della Buonarroti e alcuni ex professori di educazione fisica e tecnici del settore (Piero Vatteroni, Mauro Fantoni, Concetta Cagetti, io tecnico nazionale Fidal Giuseppe Mannella, Massimo Andreani, Valentina Campoli, Rosanna Ambrosini, Lorenza Barbieri, Maria Vittoria Dell’amico e il giudice Fidal Ernesto Lunardini. Circa 250 gli studenti che si sono cimentati con grande impegno in diverse specialità dell’atletica leggera tra cui il salto in lungo, il lancio del vortex, corse di velocità 60 metri e la corsa di resistenza.

L’iniziativa ha permesso ai ragazzi di avvicinarsi al mondo dell’atletica leggera, di apprezzarne gli aspetti positivi e, in un contesto di sana competizione, di mettere alla prova le proprie competenze motorie e il proprio spirito di impegno e tenacia stimolati da un tifo allegro e rispettoso. Al termine, tutti premiati con una medaglia. Gli organizzatori ringraziano il comune di Carrara (che per l’intera mattinata ha concesso alla scuola il campo sportivo), la dirigente scolastica Marcella Bertocchi, il dr. Mauro Moscatelli per la disponibilità e tutti itTecnici FIDAL che hanno collaborato e reso possibile la manifestazione.