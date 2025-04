Atletica master, il monsummanese Romanelli e i Mondiali da sogno

Monsummano Terme (Pistoia), 8 aprile 2025 – Una partecipazione iridata indimenticabile. Campioni Mondiali Master da sogno per il monsummanese Andrea Romanelli. Il campione tricolore, tesserato della Track and Field Master Grosseto e co-titolare del ristorante trattoria Valdinievole Antica dai Romanelli, ha conquistato 2 medaglie di bronzo individuali, nei 3km e 10km di marcia, e una medaglia d’oro a squadre nella 10km di marcia nella categoria M35 davanti ai padroni di casa statunitensi, a Gainesville in Florida, sede di gara della competizione.

Prestazioni notevoli, quelle dell’atleta valdinievolino, che ha saputo competere contro rivali che vantano partecipazioni ad Olimpiadi e Mondiali nel proprio curriculum. “Sono state emozioni impagabili – esulta Romanelli –. Arrivavo negli USA con la voglia di fare bene, ma giungere così in alto è fantastico. Dedico queste gare innanzitutto a mia madre, Ileana Ispas, e a mio fratello Giorgio, che mi consentono di allenarmi e girare il mondo per la mia passione sportiva, tenendo aperta l’attività di famiglia: senza di loro non avrei potuto fare niente di tutto questo.

Ringrazio la Track and Field Master Grosseto della possibilità di poter disputare queste gare, perché senza il suo beneplacito non avrei potuto recarmi in Florida, e in particolare il presidente Ernesto Croci e l’allenatore Alessandro Volpi. Grazie anche a tutti coloro che mi seguono con simpatia da Monsummano e da tutta la provincia di Pistoia: tenevo a questi risultati anche per portare in alto il nome della Valdinievole e della provincia pistoiese. Spero davvero di poter continuare a lungo, migliorando le mie performance attraverso gli allenamenti. Sono davvero soddisfatto di quello che, in poco tempo, sono riuscito a ottenere. Ma guai a cullarsi sugli allori. Si riparte per nuove avventure”.