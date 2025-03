Atletica master, il monsummanese Romanelli non si ferma più: oro nella 3km indoor

Monsummano (Pistoia), 19 marzo 2025 – Inarrestabile. Possiamo definire in questo modo il "ristoratore-marciatore" della Valdinievole, che continua a mietere allori. Continua a sorridere. Il monsummanese Andrea Romanelli, co-titolare dell’omonima trattoria Valdinievole Antica dai Romanelli, ha conquistato il suo primo titolo italiano master, M35, sulla distanza dei 3 chilometri indoor al Pala Casali di Ancona, migliorando il proprio primato personale di 11”: ha concluso la prova, infatti, con il ragguardevole tempo di 14’16”.

Una prestazione e un risultato di grande prestigio, che non può che essere ritenuto di buon auspicio in vista dei Mondiali master indoor, in programma da domenica 23 a lunedì 31 marzo prossimi a Gainesville, in Florida, negli Stati Uniti. In quell’occasione, il nostro indosserà la maglia azzurra, difendendo i colori dell’Italia di atletica master. Notevole la soddisfazione di Romanelli al termine della gara che l’ha laureato campione.

“Sono contentissimo di quanto fatto. Ringrazio per questo innanzitutto la Track and Field Master Grosseto, la mia squadra: senza di essa, non avrei potuto raggiungere certe performance. Grazie del supporto, grazie a Ernesto Croci che mi ha dato questa grande possibilità. Un ringraziamento speciale va al mio allenatore, Alessandro Volpi. Torno ad allenarmi con entusiasmo, per farmi trovare pronto all’appuntamento iridato”.

Campione nello sport, campione nella vita e sempre nel nome del babbo Maurizio, prematuramente scomparso. Ritrovando stimoli e splendore d’atleta dopo la morte del genitore, è arrivato a collezionare titoli e medaglie. Basti pensare soltanto alla scorsa estate, quando a Goteborg, ai Mondiali in Svezia, si regalò 2 bronzi individuali e 2 argenti di squadra (10 e 20 km). Inoltre, Romanelli è volontario dell’associazione socio-sanitaria Helios Onlus, attiva all’Ospedale Pediatrico Meyer.