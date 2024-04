Atletica. Medaglie e soddisfazioni. Ecco tutti i pratesi migliori

Atletica Prato scatenata. Stavolta con gli atleti delle categorie Ragazzi e Cadetti. La categoria Ragazzi ha gareggiato nella seconda giornata della Coppa Toscana - raggruppamento Firenze e Prato. Sui 1000 metri Christian Alessandrini e Gregorio Marunti si sono classificati rispettivamente al terzo e al quarto posto. Sempre nella stessa disciplina, ma nel femminile, Emma Cassioli si è classificata nona. Nel salto in alto è tornato a gareggiare Christian Alessandrini che con 1,37 metri ha chiuso al settimo posto. Nel salto in lungo invece Giulia Seghetti, con un salto di 3,77 metri, ha conquistato l’ottavo posto. A fine della giornata Alessandrini ha ottenuto il terzo posto nel biathlon maschile. Sia la squadra femminile che quella maschile si sono classificate al terzo posto fra le società. Nel frattempo i Cadetti erano impegnati nella fase interprovinciale società. Andrea Di Pace è riuscito a portare a casa due primi posti, uno nei 300 metri (38’’40) e l’altro sui 100 metri ostacoli (14’’67). Nel mezzofondo Andrea Di Gianni, Francesco Curcio e Edoardo De Cristoforo si sono posizionati al quinto, sesto e ottavo posto. Ottima anche la staffetta maschile 4x100 composta da Lorenzo Lucatuorto, Cosimo Muka, Edoardo Pugi, Gabriele D’Alessandro che in 51’’34, ha chiuso al secondo posto. Gabriele Mottillo ha ottenuto il secondo posto sia nel salto in alto che nel salto triplo. Nei lanci secondo Nathan Castello nel disco (20,05 metri). La categoria Cadetti porta a casa un primo posto nel maschile e un sesto nel femminile.