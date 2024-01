Atletica Nel “Cross del Campaccio“ di Legnano. Il Parco Alpi Apuane ai nastri di partenza con una folta pattuglia

E’ la 67ª edizione del “Cross del Campaccio“ il primo impegno del nuovo anno per gli atleti del Parco Alpi Apuane Team Ecoverde Cetilar che oggi è ai nastri di partenza sui prati di Legnano, nel milanese, per la gara internazionale di 10 chilometri. Uno degli appuntamenti sportivi più importanti nel suo genere in Italia, che alla partenza annovera campioni olimpici e mondiali, che è incluso nel circuito internazionale del “Cross Country Permit“ della World Athletics. La società biancoverde del presidente Graziano Poli è presente con la promessa Marco Zanzottera, all’esordio con i colori del Parco Alpi Apuane, con Giacomo Verona e con Nicolò Bedini, già azzurro di cross a Bruxelles nello scorso mese di dicembre. Tutti molto motivati per questo importante impegno.

Nutrita la pattuglia dei Masters apuani nelle gare del mattino sulla distanza dei cinque chilometri, con Stefano Bascherini (categoria MM 35), Stefano Simi (nella foto, MM55 e già vincitore cinque anni fa della gara nella categoria MM50), Francesco Frediani (MM60), Luciano Bianchi (MM65), Gino Cappelli (MM65), Fabrizio Santi (MM70). Per il Parco Alpi Apuane, che nel 2023 per la seconda stagione consecutiva ha conquistato il secondo posto assoluto nel cross a livello nazionale, subito l’occasione di confermarsi.

