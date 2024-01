Atletica Nel Cross internazionale del Campaccio. Il Parco Alpi Apuane apre il nuovo anno con ottimi risultati

Inizia nel modo migliore la nuova stagione del Parco Alpi Apuane, con ottimi risultati sui prati di Legnano, nel milanese. Nella 67ª edizione del “Cross internazionale del Campaccio“, vittoria assoluta per Stefano Bascherini, vittoria di categoria (SM50) e quarto posto assoluto per Stefano Simi, terzo posto di categoria per Luciano Bianchi (SM60) e buone prove per Francesco Frediani, Gino Cappelli e Fabrizio Santi nella gara open; mentre nella prova elite, terzo posto tra gli under 23 per Nicolò Bedini e ottime prove per Giacomo Verona e per l’esordiente Marco Zanzottera. Un avvio promettente per i biancoverdi del presidente Graziano Poli in vista delle due prove del campionato regionale di cross in calendario il 21 gennaio a Castelfiorentino e l’11 febbraio nel Mugello.

Alla 49ª edizione della “Maratonina di Befana“ di Firenze, secondo posto di categoria per Marco Osimanti (SM60) e buone prove per Mimmo Marino, Simone Cimboli, Federico Gonfiantini, Maurizio Pierotti, Andrea Marsili, Leonardo Trentanovi, Gianfranco De Santis, Manuel Tilocca e Alberto Pezzella. Al 46° trofeo “Sasi“ di Bagno a Ripoli, nel fiorentino, gara di 15 km, ottavo posto assoluto per Roberto Ria; mentre al secondo "Montorsaio Night Trail" di 16,5 km. a Grosseto, settimo posto assoluto per Francesco Luparini.

ma.mu.

Nella foto, Stefano Simi e Stefano Bascherini