Atletica Nel salone dei Cinquecento a Firenze. Festa della Toscana. Tanti riconoscimenti al Parco Alpi Apuane

Cerimonia con premiazione di prestigio per il Parco Alpi Apuane che nel salone dei Cinquecento di palazzo Vecchio in Firenze, nell’annuale festa della Toscana per la consegna degli attestati alle società e agli atleti della regione che si sono distinti nelle gare dell’anno appena trascorso, ha ricevuto il premio dalla Fidal, la federazione di atletica leggera. Alla presenza delle alte cariche della federazione toscana, la società del presidente Graziano Poli è stata premiata nel settore assoluto per i due argenti nazionali nella corsa su strada e nel cross, un piazzamento che porterà il team biancoverde il prossimo 25 febbraio in Portogallo, per la coppa dei campioni per club.

Riconoscimento anche per il triplete toscano della squadra Masters nel cross, nella corsa su strada e nella corsa in montagna; oltre che per il primo posto nel cross assoluto. Premio anche per i piazzamenti nei campionati nazionali di società (secondo classificato assoluto di corsa campestre senior/promesse maschile e secondo classificato assoluto di corsa maschile). A livello individuale sono stati premiati Francesco Guerra (nella foto, argento europeo Under 23 nei 10mila metri con la nazionale), Nicolò Bedini (campione italiano Under 23 nei 5000 metri), Francesco Frediani (argento a squadre di categoria, metri 60, nel campionato europeo di corsa in montagna).

ma.mu.