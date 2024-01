Atletica Nella Coppa di Santo Stefano. Andrea Alberti ’brucia’ in volata. Stefano Simi

Andrea Alberti ha dato la sua ultima “sgasata“ del 2023 nella Coppa di Santo Stefano, classica gara podistica natalizia Fidal giunta alla 69ª edizione e svoltasi sulle strade di Vallecchia. Il runner massese, in forza all’Atletica Vinci, si è imposto nella categoria Master in 15’52“ spuntandola soltanto negli ultimi 80 metri sul forte atleta del Parco Alpi Apuane Stefano Simi. Il podio dei Veterani è stato chiuso dal terzo posto dell’eterno Stefano Ricci, alfiere dei Gas Runner Massa, in grande rimonta con un 16’14“ finale. Un percorso impegnativo ha coinvolto circa 150 atleti di tutte le età arrivati da varie parti della Toscana. I tracciati predisposti erano tre: il primo di 1,7 km riservato a Ragazzi e Cadetti; il secondo di 4,7 km ad appannaggio di Allievi, Master e Donne; il terzo di 6,2 km per la categoria Assoluti.

Nel secondo percorso il “Biscio“ Alberti (nella foto) oltre a vincere la sua categoria ha centrato il quarto posto assoluto mentre il “Leone“ Ricci ha concluso sesto nella classifica generale. Nella competizione, disputata su di un circuito asfaltato ondulato di 1520 metri da ripetere tre volte, si è ben comportata anche la giovane allieva dell’Atletica Alta Toscana Iris Battelli, che seguita come coach dal padre Paolo (noto ex podista), si è classificata quinta Donna Assoluta e prima fra le Allieve col riscontro cronometrico di 19’04“.