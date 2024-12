Atletica Nella “Maratona di Reggio Emilia“. Nardone irresistibile conquista l’argento. Scalas terzo a Torino

Podi assoluti e di categoria per il Parco Alpi Apuane-Team Ecoverde Cetilar. Nella 28ª edizione della “Maratona di Reggio Emilia“, in una mattinata caratterizzata dal tempo molto avverso, ottimo secondo posto assoluto per Francesco Nardone (nella foto) con il tempo di 2h27’06’’ e buona prova per Francesco Luparini con il tempo di 2h57’33’’. Nella 13ª edizione della “Mezza di San Miniato“, nel pisano, terzo posto assoluto per Denise Cavallini, terzo posto di categoria per Maricica Lucaci (SF60) e ottime prove per Jilali Jamali (quarto assoluto), Dario Anaclerio, Daniele D’Andrea, Adriano Mattei, Zivago Anchesi, Siliano Antonini, Federico Gonfiantini, Francesco Fabbri, Jonathan Toni, Roberto Tognari, Daniele Rubino, Giada Abbattantuono, Marco Mattei, Simone Cimboli, Giovanni Tommasi, Alberto Cappello, Luigi Turri, Michelangelo Fanani, Barbara Donati e Arturo Sargenti (tutti sulla distanza dei 21 km).

Terzo posto di categoria per Leonardo Trentanovi (SM50) e buone prove per Marco Benvenuti e Alessandro Beani sulla distanza dei 10 km. Nella 47ª edizione della “Corsa del Giocattolo“, gara di 10 km sulle strade di Verona, buona prova per Rocco Pezzuto; mentre nella 13ª edizione della “Sei miglia di Natale“ di Torino, terzo posto assoluto per Mattia Scalas.

ma.mu.