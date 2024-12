Atletica Organizzata dall’Uisp con il Comune. Giornata di vero sport al campo scuola anche per i disabili

Si terrà lunedì prossimo (ore 14.30) al campo scuola di Marina di Carrara, la prima delle due giornate di sport (la seconda è in programma il 4 gennaio) organizzate dall’Atletica Uisp Marina in collaborazione gli assessorati al sociale e allo sport. Alla manifestazione parteciperanno tutte le società di atletica leggera e gli enti di promozione sportiva per due giornate inclusive anche nei confronti dei disabili ’ugualmente atleti’. Per i normodotati (maschi e femmine) il programma prevede gare di velocità (60, 80 e 100 metri); salto in lungo; salto in alto; lancio vortex; metri 600, 1000, 1200 e 1500; lanci del disco e del giavellotto; getto del peso. Per gli ’ugualmente atleti’ (maschi e femmine) sono in programma gare di velocità (40, 50 e 60 metri); staffette in carrozzina; lancio vortex; percorsi didattici. L’organizzazione ringrazia gli assessori Roberta Crudeli e Lara Benfatto, rispettivamente al sociale e allo sport. Le gare sono aperte a tutti e saranno anche un test per le competizioni indoor in calendario a gennaio alla Imm. L’Uisp Marina del presidente Mauro Fantoni (nella foto) fa sapere che i tecnici possono chiedere gare differenti dal programma. Come sempre, i contributi raccolti per l’iscrizione saranno devoluti all’Airc per la ricerca contro il cancro.

ma.mu.