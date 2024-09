Atletica Parte del ricavato in beneficenza all’Airc. ‘Due ponti per la pace‘. I podisti si sfidano nel centro di Avenza

Si corre domenica nelle strade del centro storico di Avenza, la gara podistica “Due ponti per la pace“, organizzata dalla Atletica Uisp Marina. La manifestazione si inserisce nella giornata nazionale “Sport City 2024“, l’iniziativa di livello nazionale che in molte città promuove lo sport tra i giovanissimi mettendoli in contatto con molte discipline. La corsa competitiva di sette chilometri, partirà e arriverà in via Menconi davanti al circolo Arci. Il ritrovo è per le ore 16,30 al circolo Arci per le iscrizioni, quindi la partenza alle ore 17 per le vie Menconi, Europa, Pucciarelli, Covetta, Argine sinistro e nuovamente Menconi, un circuito da ripetere sei volte. L’arrivo è previsto intorno alle ore 17.45. Saranno stilate classifiche individuali e di società con dati cronometrici di arrivo, mentre tutti i partecipanti saranno premiati con t-shirt tecnica personalizzata.

Come sempre, parte del ricavato (ragazzi euro 3, categorie superiori euro 10) verrà devoluto all’AIRC, la associazione per la ricerca sul cancro. Questo lo staff tecnico-organizzativo della Atleica Uisp Marina: Mauro Fantoni (nella foto), Lucia Bianchi e Raffaella Pasti, tecnici di atletica leggera; Giorgio Brizzi tecnico retrorunning; Cesare Dell’Amico tecnico triathlon; Anna Nerbi tecnico nordikwalking.

