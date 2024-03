Atletica Per ragazzi dai 5 ai 14 anni. Giochi della Gioventù domani quinta tappa al campo scuola

Quinta tappa dei Giochi della Gioventù ’Il bambino sceglie lo sport’, la tradizionale manifestazione organizzata al campo scuola di Marina di Carrara dall’Atletica Uisp Marina del presidente Mauro Fantoni (nella foto) per avvicinare i giovani allo sport. L’appuntamento è per domani al campo scuola (ritrovo ore 9) con gare aperte a tutti, dai bambini di 5 anni fino a ragazzi delle scuole medie. Sono previste prove di duathlon corsa+bici (si può partecipare con bici personali di qualsiasi tipo e con casco obbligatorio); gare di velocità su metri 30, 40, 50, 60, 80, 100; di retrorunnig su metri 30, 40, 50, 60, 80, 100); di ostacoli sui metri 30, 40, 50, 60, 80, 1000 siepi; corsa sui metri 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000 e corsa con il cerchio; staffette metri 8x50, 4x100, 4x200; staffetta 100, 200, 300, 400, 800, 1000; salti (lungo, alto, asta); decathlon; lanci (vortex, missilone, palla col paracadute); duathlon e triathlon. Iscrizioni anche direttamente sul campo con un contributo volontario e l’incasso sarà devoluto all’AIRC, l’associazione impegnata nella ricerca sul cancro. Aperte anche le iscrizioni per attività motoria per bambini, per avviamento allo sport e per avviamento ai Giochi della Gioventù. Per informazioni, Mauro Fantoni tel. 339 2682681, o Cesare Dell’Amico (392 1950561).

ma.mu.