Atletica Pistoia, il 2024 è stato stupendo e il sindaco Tomasi premia i suoi campioni

Pistoia, 18 dicembre 2024 – Per dirla con Mogol e Battisti, tu chiamale, se vuoi, emozioni: momenti da ricordare di un anno che sta per salutare. C’era anche il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, alla festa-bilancio di fine anno dell’Atletica Pistoia, tenutasi al ristorante Il Signorino, sulla collina pistoiese. Il primo cittadino ha preso parte con entusiasmo a uno dei momenti clou della stagione: le premiazioni degli atleti medagliati a competizioni internazionali, tricolori e regionali di una società che è un’autentica eccellenza nel settore master. Tra coloro che sono stati insigniti, spiccano il presidente/atleta Remo Marchioni, 89 anni, un palmares e una vitalità da far invidia a molti: nel 2024 è stato atleta dell’anno del sodalizio per il settore maschile.

Tra i suoi successi, 3 bronzi europei indoor (60, 200 e 400mt SM85), 4 titoli italiani e svariate medaglie nazionali e regionali. Atleta dell’anno per il settore femminile è stata nominata Gioia Ferrari, 3 ori italiani (salto con l’asta, indoor e all’aperto, ed eptathlon SF50), un argento e 2 bronzi tricolori e 3 titoli toscani: per lei 12 mesi da incorniciare. Altre due donne, Irene Pregazzi da Pontedera e l’equadoregna, oggi residente a Firenze, Maria De Lourde Quinonez Montano hanno tenuto alto il nome dell’Atletica Pistoia e di Pistoia a giro per l’Italia e il mondo.

Pregazzi ha trionfato agli Italiani indoor nel salto in alto e pentathlon SF50 e fatto registrare il nuovo record nazionale indoor nel salto in alto con la misura di 1,57 mt. Montano si è laureata campionessa iridata a Goteborg, in Svezia, con la staffetta tricolore 4x400mt SF45, oltre ad altre prestigiose affermazioni. Da notare che in passato Pregazzi è stata bronzo nel salto in alto agli Europei 2023 di Pescara, mentre Montano oro nella 4x100 ai Mondiali 2022 a Tampere, in Finlandia, e oro nella 4x100 e 4x400 agli Europei 2023.

Applausi anche agli splendidi campioni italiani Maura Vignali, Francesca D’Annibale, Edoardo Scarpetta, Mauro Giuntini, Marco Feroci, Patrizio Di Vita, ai medagliati tricolori Rossano Viti, Daniele D’Annibale, Mario Maccioni, Rita Ferri, Antonio Baroncelli, Antonio Nencini, Dorina Filippi, Lara Giacomelli, Elisabetta Tredici, ai campioni toscani Alessandro Iacomino, Marina Mariottini, Maurizio Guidi, Enrico Laloè, Cristina Riganelli, Gino Bovani, Roberto Cioli, Doriana Civinini e Cristina Mannello. “Non ci sono parole per descrivere il successo mondiale – ha asserito Quinonez Montano –. L’emozione e la gioia di gareggiare per l’Italia e Pistoia sono enormi”. “È bello portare le insegne dell’Atletica Pistoia a giro per il mondo”, la chiosa all’unisono di Pregazzi e Quinonez Montano.