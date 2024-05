Atletica Podi e piazzamenti di livello. Runnerini Doc in luce nella ’Corri Cecina’

Le giovani leve dei Runnerini Doc Afaph lanciano il guanto di sfida nel CorriLunigiana in occasione della 12ª edizione della Corri Cecina, a Fivizzano, e conquistano podi e piazzamenti di livello. Sotto la guida di Riccardo Lazzarotti – la coach Vittoria Bertelloni era impegnata a Pietrasanta con le ragazze in Coppa Toscana Fidal – i validi portacolori dell’Afaph (nella foto) si sono nuovamente distinti. Sara Fregosi attacca e vince con uno sprint al cardiopalma nei 600 metri di tracciato e supera le rivali in salita aggiudicandosi la leadership tra le N1 (2014-2011). La compagna di squadra Aurora Angeloni tenta il tutto per tutto e ottiene un eccellente bronzo. Uno sprintoso Francesco Lazzarotti non è da meno per tenacia e costanza e ottiene il terzo posto tra i B1 (2014/11) con una gara dosata e azzeccata. Luca Pasquini, in netta crescita, col suo passo rapido e deciso chiude al quinto posto tallonato al sesto dall’immancabile Leonardo David Mazzoni, che migliora in ogni prova cui prende parte.

Nella categoria minore sono in diversi a difendere i colori dei Runnerini Doc spronati e motivati dal coach. Lorenzo Grazzini si conferma nella top five giungendo quarto con grande grinta. Dietro di lui il compagno di allenamenti Diego Bonini che non cede sino alla fine. Il più piccolo della brigata apuana, Luca Lazzarotti, classe 2019, tiene benissimo la gara chiudendo al settimo posto. Alle sue spalle Milo Mosti (12°) seguito dal fratello Tito (13°). Al loro fianco, per un grande ritorno sulle scene agonistiche nella non competitiva (8,6 km come la prova ufficiale), il nuovo tesserato Afaph Matteo Bonini che da bambino era già stato un Runnerino Doc per poi dedicarsi al calcio.

Il prossimo appuntamento è fissato per domani alla Massa-San Carlo, valida come prova del campionato provinciale Uisp, organizzata dai Gas Runner Massa; quindi il 2 giugno a Montevarchi nel campionato toscano Csi di atletica leggera e il 7 giugno nella Wild Run di Equi Terme.