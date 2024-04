Atletica. Raffica di medaglie per la Stracarrara

Primo posto nella 4x100 per la squadra femminile della Stracarrara impegnata nella seconda giornata del campionato di società, categoria Cadetti, sulla pista di Lucca. Composta da Martina Rosi, Alessia Frediani, Matilda Buratti e Viola Ginesi, la squadra carrarese si è imposta davanti alla Virtus Lucca. Podio anche per Sveva Delia che nella seconda giornata della Coppa Toscana ragazze, sempre a Lucca, è sesta nel salto in lungo, saltando a metri 3,96 e migliorando il personale. Nella squadra maschile, Guido Di Vita conquista due medaglie d’oro vincendo nei 1000 metri con il nuovo personale di 3’13“ e vincendo anche la gara di biathlon (miglior punteggio nelle specialità dei 1000 metri e alto). Nella stessa gara bene anche Mattia Fasulo, quinto nei 1000 metri.

Atleti della Stracarrara impegnati anche nelle gare studentesche (a Massa la fase provinciale, a Livorno quella regionale) che hanno contribuito al successo dei rispettivi istituti: Martina Rosi e Ludovica Vannucci sono prima e seconda nei 1000 metri, Sveva Delia è seconda nell’alto, Michele Mucciolo primo nel lungo, Guido Di Vita secondo nel salto in alto, Viola Ginesi prima negli 80 metri. Perla Pilon seconda nel lungo, Matteo Frediani secondo nei 1000 metri. Negli 80 metri piani Viola Ginesi vince anche la fase regionale e conquista la qualificazione alla fase nazionale di Pescara a fine maggio.

ma.mu.