Atletica Ravenna celebra 60 anni di successi e premia i campioni del 2024

Premiando i propri atleti e celebrando i risultati della stagione agonistica 2024, l’Atletica Ravenna, storico sodalizio cittadino, ha festeggiato anche il prestigioso traguardo dei 60 anni di attività dell’atletica leggera cittadina.

Nell’accogliente tensostruttura di Savio di Cervia il club ravennate ha riunito gli atleti e le famiglie nel classico pranzo conviviale natalizio, all’insegna della condivisione di obiettivi e valori. Il presidente Paolo De Lorenzi, i dirigenti, lo staff ed i tecnici hanno premiato le atlete e gli atleti che hanno conseguito nel 2024 titoli comunali e regionali, o che hanno portato i colori giallorossi ai Campionati italiani, conseguendo diversi podi e importanti piazzamenti.

Un particolare ringraziamento è andato a tutti tecnici, vero motore del club, per l’approccio da educatori, prima che specifico nelle varie discipline.

In vetrina sono andati dunque Simone Bianchi, Catia Tosi, Mouhamed Pouye, Guido Mazzini, Mauro Siboni, Simone Ungarelli Sabatini, Ottavia Bincoletto, Federico Orlando, Francesco Melandri, Federica Oliani e Cristiano Foschini, tutti tecnici che durante l’ultima stagione hanno dato il meglio di sè, seguendo i giovani talenti ravannti.

Durante i festeggiamenti per i sessant’anni dell’atletica leggera ravennate, sono stati ricordati personaggi del calibro di Vittorio Marani e Mauro Roncuzzi, autentiche pietre miliari dell’Atletica Ravenna, capaci di crescere, motivare ed appassionare tanti giovani all’atletica leggera.

Al termine della affollata cerimonia, l’Atletica Ravenna ha subito rilanciato per l’imminente futuro, dando quindi appuntamento ai propri atleti e ai propri sostenitori sulle piste coperte, per i meeting indoor, oltre che sullo sterrato, per i cross country.

È infatti appena iniziata la stagione invernale 2024/25 ed Atletica Ravenna sarà presente in tutte le categorie nelle comunali e regionali, fino ai prossimi campionati italiani. Sperando naturalmente in un 2025 pieno di successi come lo è stato il 2024.