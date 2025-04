Nuoto Grosseto trionfa al Campionato Uisp di nuoto artistico con numerose medaglie

Le giovani nuotatrici del sincronizzato della società Nuoto Grosseto sugli scudi. Anche stavolta le "sincronette" grossetane hanno dato prova di grande bravura nella prima prova e nella seconda prova del Campionato Uisp regionale di nuoto artistico che si sono svolte a Colle Val d’Elsa e Livorno.

Le atlete guidate da Roberta Marini e Barbara Tamantini sono tornate dalla doppia trasferta con tantissime medaglie.

Nella categoria Giovanissime, primo posto per il duo composto da Livia Sini e Lucrezia Stoppa, secondo posto per il trio formato da Elvira Carobbi, Ilaria Gori e Gaia Morini.

Nella categoria Esordienti B, secondo posto per Emma Cherubini, Biancasole D’Onofrio, Gaia Fanciulli, Alma Margari, Dalila Moncada, Vittoria Saudelli, Dafne Tinti. Primo posto invece nel trio, in entrambe le prove, per Margari, Moncada e Tinti. Terza piazza nel duo per Moncada e D’Onofrio.

Nella categoria Esordienti A, doppio primo posto per Lisa Bellomira, secondo e terzo posto per Maya Bevilacqua; entrambe poi hanno colto un secondo posto nel duo assieme con Anna Gabrielli e Camilla Rosso.

Nella categoria Nuove Atlete, primo posto per Giorgia Bisconti e Agnese Mezzabarba. Nella categoria Ragazze, primo posto per Vittoria Andreini, secondo per Ambra Magiotti, per il trio formato da Agnese Bardelli, Giulia Galli e Francesca Ugas. Terzo posto per la squadra formata da Vittoria Andreini, Agnese Bardelli, Ambra Magiotti, Martina Piccini, Virginia Sabbatini, Francesca Ugas.

Nella categoria Junior primo posto per il trio formato da Vittoria Andreini, Giulia Fusà e Ambra Magiotti. Nelle Assolute, due volte seconda Giulia Fusà, due volte terze Giulia Fusà e Ambra Magiotti. Primo e secondo posto per Vittoria Andreini, Agnese Bardelli, Ginevra Di Matteo, Giulia Fusà, Giulia Galli, Caterina Giovannelli, Ambra Magiotti. Tra i Master, secondo posto per Gaia Iacotonio.