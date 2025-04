Arezzo Equestrian Centre ospita il Pony Master Show Mascheroni 2025

L’Arezzo Equestrian Centre punta tutto per due settimane sulle giovani leve dell’equitazione italiana. Da oggi fino a domenica 4 maggio ci saranno giornate dedicate allo sport, ai bambini e ai pony con l’arrivo da tutta la penisola di circa 1700 concorrenti. In questo primo week end saranno in scena le attività ludiche con spettacolari discipline come il pony games, gimkana, carosello e tante altre. Il prossimo week end sarà invece interamente dedicato al salto ostacoli, dalle prime categorie a quelle con ostacoli più impegnativi. I motori dell’Arezzo Equestrian Centre sono quindi da oggi già girano a pieno regime per dare vita all’edizione 2025 del Pony Master Show Mascheroni. Nella prima settimana (24/27 aprile) protagoniste saranno le discipline ludiche. L’appuntamento sarà valido per l’assegnazione dei titoli dei Campionati Italiani Mounted Games a squadre. Durante la seconda settimana (1/4 maggio) i riflettori saranno puntati sulla specialità del salto ostacoli. Il Comitato organizzatore, come sempre a curato fin nei minimi dettagli l’organizzazione dell’evento, predisponendo Time table delle gare per le due settimane. Il Pony Master Show Mascheroni sarà una grande opportunità di sport e di crescita per migliaia di giovanissimi sui pony (attesi circa 1700 pony) che insieme alle proprie famiglie trascorreranno ben due fine settimana all’insegna del mondo del pony.

Sonia Fardelli