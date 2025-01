Atletica. Scanavacca alle finali nazionali

Nicola Scanavacca (Atletica Copparo) si qualifica ai campionati italiani allievi. Si è svolto sabato 18 gennaio a Modena, il campionato regionale indoor allievi e junior. Tra gli atleti dell’Atletica Copparo in gara, grande prestazione per l’allievo Nicola Scanavacca. Un risultato che gli permette di qualificarsi ai campionati italiani indoor allievi ad Ancona l’8 febbraio prossimo, grazie a due buoni risultati sui 60 metri, chiudendo al secondo posto nella batteria 6 col tempo di 7’’28. Nicola Scanavacca aveva già strappato il pass per i campionati italiani e riscritto il record copparese allievi, ma nella finale 1, quella dei migliori, ha demolito il precedente risultato arrivando secondo col nuovo personale di 7’’17. Tra le file dell’Atletica Copparo rientrava alle gare Edoardo Bianco, che sempre sui 60 metri allievi, si è piazzato quarto in batteria 10 con un buon risultato nella classifica generale. Nella gara femminile, invece, nuovo personale per Francesca Dalla Muta, quinta in batteria 8 col tempo di 9’’01, seguita da Alice Graziadio al quarto posto in batteria 3 col tempo di 9’’03 e da Giulia Beccati terza in batteria 14 col tempo di 9’’07.