Atletica, tante soddisfazioni per l’Avis Castel San Pietro. Moroni e Viroli, orgoglio tricolore

Un 2023 ricco di soddisfazioni e titoli per l’Avis Castel San Pietro che si prepara alla nuova stagione con rinforzi di valore. La squadra del presidente Franco Manfredi si è aggiudicata il titolo regionale di cross e quello di staffetta squadre cat 70 (Viroli, Accalai, Gardelli, Magagnoli) a Gubbio. Ma bellissimo è stato il bronzo ai campionati italiani di mezza maratona a Palermo, dove Ugo Moroni e Loris Viroli hanno indossato la maglia tricolore di categoria. Altri campioni nazionali sono stati Marzia Ottaviani (maratona, Verona), Filippo Bovanini (nella 100 km, a Torino, con bellissime prestazioni nella 42k a Ravenna e Valencia), e Paride Gardelli (nella 50 km di Romagna). Micidiali le punte più esperte dell’Avis come Adolfo Accalai che negli M70 ha vinto l’oro nel Campionato italiano cross a Chieti ed è campione europeo di corsa in montagna (con oro anche a squadre).

Che dire poi di Loris Viroli, che nella categoria dei 75 ha fatto strage: oltre al citato titolo a Palermo, ci sono 3 ori agli Europei master di Pescara e i titoli nazionali nei 1500 e 3000 indoor, corsa campestre e 5000 metri in strada.

Da non dimenticare alcune prestigiose prestazioni come quella di Alessadro Raiti, primo a svettare nella Ultramarathon dell’Etna, poi Giusto Simone sul podio più alto della 30 km a Ferrara, come anche Paolo Di Gio nella Strasimeno 34 km.

Concludendo con l’italo- americano dell’Avis, Giovanni Bianco, che ha primeggiato ovunque ma ha portato a casa la prima maratona a Philadelfia con un crono di grande valore: 2.23.28.