Atletica - Trofeo delle province. Brillano i convocati della Virtus

Una bella vetrina per gli atleti maschili e femminili della Virtus categoria "Ragazzi" e "Cadetti", protagonisti del Trofeo delle province, disputatosi a Cecina e che ha chiuso, di fatto, la stagione agonistica su pista. Ben diciannove i biancazzurri in gara – quattro cadetti, due cadette, sei ragazzi e otto ragazze – che, con la maglia della rappresentativa provinciale lucchese, hanno contribuito all’esito finale che ha visto la squadra maschile sul terzo gradino del podio e quella femminile al quinto posto.

Nel contesto di un’ottima prova di squadra, spiccano le individualità di: Francesco Biagioni, primo nella gara degli 8 metri "Cadetti"; Edoardo Cosimini, secondo nel disco "Cadetti"; Giovanni De Gaspari, terzo nei 300 hs "Cadetti"; Christina Maculene Felici, seconda nel giavellotto "Cadette", con tanto di primato personale (29.31); Giulio Guccione, secondo nei 1000 metri "Cadetti"; Sara Lombardi, quarta nella marcia 2000 metri "Ragazze"; Alessandro Panella, sesto nella marcia 2000 metri "Ragazzi" e Gioele Belluomini, sesto nel peso "Ragazzi". Bene anche Francesco Biagioni e Ludovica Abballe nella staffetta "4x100". Una soddisfazione sia per gli atleti che per lo staff tecnico di queste due categorie, coordinate, rispettivamente, da Francesco Giannotti per i "Cadetti" e Laura Banducci per i "Ragazzi" e per la società che vede ancora una volta premiati i suoi sforzi.