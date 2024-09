Atletica, Vitali firma sui 1500 il miglior risultato maschile. È suo il Trofeo città di Camerino

Un ottimo 1’50“68 è valso a Federico Vitali dell’Avis Macerata la vittoria negli 800 e il Trofeo città di Camerino per il miglior risultato tecnico maschile. Dai lanci è arrivato il miglior risultato tecnico femminile, premiato con il Trofeo Unicam, conquistato da Ludovica Montanaro (Atletica Gran Sasso Teramo) nel peso con 13,49 metri. Oltre 230 atleti hanno dato vita allo stadio Livio Luzi al Meeting Unicam Open 2024 Trofeo città di Camerino. Grande prova sui 200 di Lorenzo Angelini (Avis Macerata)con il tempo di 21“67. Nei 5000 successo di Marco Ricci in 15’21“80 che fa esultare i padroni di casa del Cus Camerino, che accolgono con soddisfazione anche il terzo posto di Michele Bami negli 800 (1’57“61). Nei 1500, vittoria di Battista Vennera (Amatori Ama Civitanova). Da sottolineare il 2’39“82 impiegato da Manuel Rogani (Stamura Ancona) che si è aggiudicato la gara dei 1000. Nel salto in alto Lorenzo Falappa del Team Atletica Marche vince con 1,71. Il Cus Camerino festeggia il record regionale nel peso gomma ragazzi con il 17,28 m di Tommaso Zitelli, che ha migliorato di quasi un metro il primato marchigiano. Gaia Ruggeri (Atletica Fabriano) ha vinto il lancio del giavellotto (40,22 m). Per quanto riguarda le corse, Alessandra Rivellini (Team Atletica Marche) ha vinto i 200 in 26“03, Aurora Fornari (Atletica Civitanova) si è imposta negli 800 in 2’25“11. Successo nel di Martina Ruggeri (Atletica Fabriano). I protagonisti delle gare sono stati premiati da Stefano Belardinelli e Roberto Cambriani, presidente e segretario generale del Cus Camerino; da Filippo Maggi, delegato del rettore Unicam allo sport; da Fabio Romagnoli, referente Coni Macerata; da Silvia Piscini, assessore allo sport del Comune. Per lo staff cussino è stata un’ottima occasione per scaldare i motori in vista della Finale "A" Argento dei Campionati di Società su pista, in programma allo stadio Livio Luzi il 21-22 settembre.