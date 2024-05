Auto Storiche. Trofeo Mattarelli con l’Officina. Successo per i fratelli Aoun

Si è svolta nei giorni scorsi la seconda edizione del Trofeo Umberto Mattarelli, manifestazione di regolarità turistica per auto storiche organizzata dal Club Officina Ferrarese del Motorismo Storico. Gli equipaggi provenienti da diverse regioni, si sono ritrovati di buon mattino all’azienda Vinicola Mattarelli di Vigarano Mainarda, dove è stato preparato il circuito su asfalto e sterrato costituito da ben 34 prove. La manifestazione si è aperta con il saluto del sindaco nonché onorevole Davide Bergamini, che assieme all’ass.ra Daniela Patroncini si sono intrattenuti con gli equipaggi per tutta la durata della manifestazione osservando le vetture che si sfidavano a sul filo dei centesimi di secondo. Dopo un aperitivo offerto da Emanuele Mattarelli con degustazione dei vini doc dell’omonima azienda, i primi otto classificati si sono sfidati in emozionanti manche ad eliminazione diretta. Al termine della manifestazione, il consigliere del club Cristian Rizzi coadiuvato dal suo staff, ha premiato I concorrenti che ha visto come vincitori i fratelli Mario e Michel Aoun su Innocenti Mini del 1973, al secondo posto Davide Tondelli su Mini Cooper del 1970 ed al terzo posto Diego Verza e Stefano Rigolin su A112 Abarth del 1982. Emanuele Mattarelli e lo staff dell’Officina Ferrarese danno appuntamento al III trofeo Umberto Mattarelli in programma nel 2025.