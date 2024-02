Autoclub storico: gli eventi. Un anno da vivere con Dorino Serafini

In occasione dell’assemblea ordinaria annuale per l’approvazione del bilancio, l’Autoclub Storico Pesaro intitolato al grande Dorino Serafini, ha presentato il ricco programma di eventi per la stagione 2024. Il sodalizio da oltre trenta anni nell’ Asi (Auto-Moto Club Storico Italiano), unico ente riconosciuto per la certificazione dei veicoli storici, conta attualmente quasi 400 soci, provenienti anche da fuori regione. "Segnale di un ottimo lavoro svolto", ha sottolineato il presidente Danilo Crescentini, che pone il Club pesarese fra i più attivi dell’Asi. Il vicepresidente Fabrizio Chinè ha presentato gli eventi: "Dopo la 4ªedizione della Befana Asi, con la consegna di beni alimentari a Casa Tabanelli, avremo la 5ª Edizione di “Epoca by Night“ il concorso d’eleganza Asi per auto d’Epoca, fiore all’occhiello del Club, che venerdì 2 agosto, oltre a presentare prestigiose auto alla Palla di Pomodoro, coinvolgerà i partecipanti in una giornata culturale in città. Dal 22 al 28 aprile andrà in scena la 10ª edizione del “Raid dell’ Adriatico“ organizzato con altri Club marchigiani a calendario Asi. Il raduno attraverserà il nostro mare, per una coinvolgente ed affascinante settimana tra Albania e Corfù".

Si prosegue domenica 29 settembre con la 15ª edizione di "Sulle Strade di Dorino" che prevede "I giovani sulle Strade di Dorino" e la partecipazione alla "Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca ASI". Asi che ha voluto celebrare la Capitale della Cultura con un altro evento, l’ "ASI Show Nazionale" in programma l’11/12/13 ottobre. Anche l’"Auto Giro d’Italia" omaggerà Pesaro con l’arrivo della tappa di giovedì 9 maggio e la ripartenza il giorno dopo, evento curato dal "Dorino Serafini". Diversi anche gli appuntamenti esclusivi per le due ruote tutti sotto l’egida di ASI. Il calendario completo, con le date e la tipologia degli eventi, gli appassionati possono consultarlo sul sito: www.aspdorinoserafini.it, sulle pagine Facebook e Instagram del Club o visitando la sede-Museo aperta ogni giovedì pomeriggio in via Case Bruciate, 71.

l.d.