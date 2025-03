In 55mila alla Stramilano. I runner battono la pioggia

Nonostante la pioggia, oltre 55mila persone si sono radunate ieri mattina tra piazza Duomo e piazza Castello per prendere parte alla 52esima edizione della Stramilano. Ed è stato record di partecipanti alla mezza maratona con oltre 9mila runner al via, alle 8.30, partiti dal Castello e arrivati nella stessa location. Da Piazza Duomo un’ora più tardi è partita la classica Stramilano non agonistica, percorso da 10 chilometri, con il tradizionale colpo del Cannone storico del Reggimento Artiglieria a Cavallo sparato dall’attrice Chiara Gensini, madrina di Stramilano 2025, insieme all’assessora allo Sport del Comune di Milano Martina Riva.

A corollario della festa sportiva, lo spettacolo delle Fanfare dell’Esercito, dei carabinieri e del Comando della Squadra Aerea-1a Regione Aerea dell’Aeronautica Militare che ha contribuito a rendere ancor più suggestivo il momento della partenza con l’inno nazionale. Ultimi a partire, ma non per importanza, alle 10 migliaia di piccoli runners per la “Stramilanina“, la corsa di 5 chilometri. Per tutti arrivo all’Arco della Pace che ha accolto i runner, offrendo ristoro e momenti di spettacolo. Tanti gli stranieri, dall’Europa e non solo, che non hanno voluto mancare a questa vera festa della città, che neppure la pioggia ha guastato.

Nata come manifestazione podistica amatoriale nel lontano 1972, è diventata la più iconica delle corse milanesi, che arriva con la primavera e invade le strade del centro con un lunghissimo serpentone colorato. Ai lati della strada spazi per il ristoro dei corridori ma anche per il divertimento di curiosi e passanti, con musica a tutto volume e spettacoli acrobatici. Centinaia di persone, pur non correndo, si sono presentate lungo il percorso con cartelloni per incitare i runners, in un vero spettacolo nello spettacolo.

Senza dimenticare la solidarietà: Banca Akros (Gruppo Banco BPM), in collaborazione con la Fondazione Banca Popolare di Milano, per l’occasione ha lanciato un’iniziativa per finanziare i progetti di due associazioni milanesi attive in ambito sociale e nel sostegno alle persone con disabilità, Facciavista Ets e l’Associazione Sorriso Adv.

Ora si guarda già avanti: l’appuntamento per le decine di migliaia di runners milanesi è per il 30 novembre, quando si terrà la terza edizione di “Stramilano Sottozero“, ormai diventato appuntamento fisso per migliaia di milanesi e non. Per chi invece vuole già segnarsi in calendario la Stramilano 2026, la 53esima edizione si correrà il 3 maggio.

F.Lu.