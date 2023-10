Automobilismo. Faccioni alla 4 Ore di Magny-Cours

Penultimo impegno stagionale per Jacopo Faccioni in Francia, a Magny-Cours, con la Ligier Jsp3 nel prossimo fine settimana, che culminerà con la gara di durata di 4 ore. Un format diverso e una nuova avventura per il pilota forlivese, in quanto le gare di durata prevedono un equipaggio di tre piloti invece che due, prove libere il giovedì e il venerdì, tre turni di qualifiche il sabato e gara in notturna con partenza alle 19.35 con termine a ridosso della mezzanotte alle 23.35. La corsa fa parte del campionato Ultimate Cup Series e verrà seguita dalla Super Finale dal 24 al 26 novembre a Le Castellet, in Francia, gara di sei ore.

Il romagnolo della Scuderia N. T. si dice soddisfatto dell’impegno con un’auto che ha guidato unicamente in una giornata di test in Portogallo, a Portimao; i lunghi turni di prove libere dovrebbero servire per affiatarsi sia con la vettura che con i nuovi compagni. La Ligier utilizzata per questa gara monta un motore 5.000 di cilindrata, con cambio a 6 marce, e verrà seguita da Virage, la squadra corse che è in testa a tutti i campionati ai quali partecipa.