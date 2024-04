Automobilismo Fuoristrada Estremo. Il Team Lippi presenta la vettura. L’obiettivo? Il tris di successi

“Non c’è due senza tre“ recita un famoso detto popolare ed è sicuramente quello che si augurano in casa Team Lippi Fucecchio alla vigilia della presentazione ufficiale della nuova stagione agonistica. Dopo aver vinto le ultime due edizioni, infatti, il pilota Dario Fanani e il navigatore Riccardo Eifelli proveranno a centrare l’incredibile tripletta al Trofeo nazionale “Fun&Race“ 4X4 Fuoristrada Estremo. Quattro le tappe in programma a partire dal debutto di Colle San Bartolomeo (Im) nel weekend dell’11 e 12 maggio, seguito l’8-9 giugno dalla prova di Murialdo (Sv) e il 20-21 luglio da quella di Massimino (Sv). Gran finale poi il 14-15 settembre ad Aquila D’Arroscia (Im). Intanto, però, sabato prossimo si terrà la serata di gala per la presentazione ufficiale del prototipo da gara e di tutto il reparto corse. L’appuntamento è presso la sede della Contrada Le Botteghe di Fucecchio. "La serata sarà allietata dalla presenza dalle ammirazioni comunali di Fucecchio e Capraia e Limite, oltre che dai partner e da tutti i membri del team – spiega il co-pilota Riccardo Eifelli –. Ci sarà anche un importante spettacolo degli sbandieratori e dei musici della contrada stessa. Il nostro calendario 2024, oltre alle tappe del “Fun&Race“ prevede anche una trasferta di tre giorni in Slovenia a Vogrsko il 23, 24 e 25 agosto per il “Slovenija Trophy the Ultimate Challenge“, a cui siamo stati invitati e dove contiamo di fare bella figura".

"Dopo l’incidente dello scorso luglio, la macchina è stata rimessa in perfette condizioni e anche quest’anno ci teniamo a fare bene – aggiunge il pilota Dario Fanani –, anche se il “Fun&Race“ è sempre più agguerrito e non sarà facile ripetersi per il terzo anno di fila. Tuttavia veniamo da un paio di stagioni in cui oltre a degli ottimi risultati abbiamo acquistato anche tanta fiducia e tanta intesa, quindi non ci nascondiamo". Intanto, augurandosi di vivere un’altra stagione ricca di soddisfazioni, il Team Lippi ci tiene a ringraziare anticipatamente tutti coloro che parteciperanno all’evento di sabato prossimo.

Si.Ci.