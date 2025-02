Automobilismo. Giovanni Grasso diventa vice-campione europeo di cronoscalata

Il pilota empolese Giovanni Grasso è vice campione europeo di categoria 1 vetture Turismo del FIA International Hill Climb Cup 2024, il campionato continentale dedicato alle cronoscalate. Durante la cerimonia di premiazione, svoltasi a Lubiana in Slovenia, il pilota empolese ha voluto sottolineare il merito di questo importante risultato, frutto del lavoro e del supporto di Grasso Racing Team, Vueffe Corse e ACN Forze di Polizia, partner fondamentali nel percorso di crescita e successo del pilota sui tracciati più prestigiosi d’Europa. "Questo premio è il risultato di tanta dedizione, sacrificio e passione - commenta Giovanni Grasso - e voglio ringraziare il mio team, la mia famiglia e tutti gli sponsor che hanno creduto in me." A bordo della sua Renault 5 Proto, spogliata del classico motore turbo ed equipaggiata con un motore aspirato di 2000cc, Grasso ha affrontato un calendario internazionale, gareggiando nelle salite di Francia, Polonia, Slovenia, Italia e Germania, dimostrando velocità, tecnica e determinazione in ogni prova confrontandosi con i migliori piloti della specialità. Adesso lo sguardo alla stagione agonistica che sta’ per iniziare, pronti per nuove sfide sia in campo internazionale sia in quello nazionale con l’ impegno e la passione che caratterizzano il pilota empolese.