Automobilismo, l’equipaggio forlivese risale al 75° posto assoluto, 12° di classe. Schiumarini-Succi accelerano alla Dakar

È trascorsa anche la quinta giornata di gara della Dakar in Arabia Saudita. Ieri tappa marathon lunga e impegnativa con bivacco notturno, coi concorrenti che hanno dormito nei sacchi a pelo; al comando ora il saudita Yazeed Al Rajhi su Toyota Hilux, che precede il il qatariano Nasser Al-Attiyah, Proto Hunter, vincitore di cinque edizioni della Dakar e medaglia di bronzo nel tiro a volo alle Olimpiadi di Londra.

Per quanto riguarda la situzione dei forlivesi in corsa, Andrea Schiumarini e Andrea Succi, su Century Cr6-Th-Trucks Team, mantengono un buon ritmo di gara e sono saliti a 75° posto assoluto, dodicesimi di gruppo. Invece Enrico Gaspari, Polaris Rzr-Th-Trucks Team, dopo seri inconvenienti patiti domenica scorsa, ovvero due forature e il danneggiamento della ventola di raffreddamento a causa di un sasso entrato nel mezzo, è risalito con decisione in undicesima piazza nella categoria Ssv, riservata alle vetture più ‘piccole’ e meno potenti.

Al via, ma nelle moto, c’era per la cronaca anche un altro romagnolo, il faentino Jader Giraldi, che però ha dovuto ritirarsi: a causa di una caduto nell’affrontare una duna si è fratturato una clavicola.

