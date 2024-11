Automobilismo - L’evento d’inverno. Dica trentatré: sarà un "Ciocchetto" super

Sono partite le iscrizioni per il "Ciocchetto". C’è tempo fino a domenica 15 dicembre per l’iscrizione alla trentatreesima edizione del rally invernale, in programma dal 20 al 22 dicembre prossimi, che presenta tante importanti novità. Vediamole.

Viene inserito un doppio shakedown al sabato: la prima tappa avrà, di conseguenza, solo tre passaggi sulle due prove speciali. Una di queste prove, con percorso inedito, sarà denominata "La Rosa". Con "Il Ciocchetto Historic Rally" torna la gara riservata alle vetture storiche, non più inserite insieme alle moderne.

Anche quest’anno, per la edizione numero 33 dell’evento inventato da Maurizio Perissinot – che, da queste parti, rimane nel cuore di organizzatori, sportivi e appassionati – , Organization Sport Events (Ose) propone una serie di novità, fedele a quella che era l’inventiva e la fantasia di "Icio" nel mettere insieme le gare. Ovviamente a Perissinot rimane dedicato "Il Ciocchetto" con il Memorial ed un Trofeo ambitissimo da tutti i navigatori.

Lo scopo è quello di offrire un "Ciocchetto" sempre frizzante e avvincente. Inserendo ogni anno piccole o grandi novità, per stimolare interesse e voglia di confrontarsi tra tanti equipaggi, anche di grande qualità, come evidenzia l’albo d’oro della gara. In quel clima di festa e di auguri che qui non manca mai.

Una delle altre novità più consistenti è l’introduzione, nella giornata di sabato 21 dicembre, dello shakedown. Addirittura, doppio e consecutivo, uno nella parte alta della tenuta del Ciocco e l’altro in basso. Una proposta che permetterà agli equipaggi di mettere a punto le vetture e di prendere confidenza con il percorso de "Il Ciocchetto", mai banale e sempre impegnativo. A seguito della introduzione dello shakedown, saranno due , come detto, da ripetere tre volte (e non più più quattro) le prove speciali della prima tappa che vedranno debuttare una "crono" dal percorso inedito, lunga circa 3 chilometri, denominata "La Rosa". Rimangono, invece, quattro le speciali in programma nella tappa della domenica.

Altra novità è il "Ciocchetto Historic Rally". Le vetture storiche tornano ad avere una gara propria e non saranno più inserite all’interno della gara "moderna". Chiude la serie dei "cambiamenti" del "Ciocchetto 2024" la premiazione finale: per tutti sul palco di arrivo. Soluzione che abbrevierà i tempi, permettendo un più rapido rientro a casa agli equipaggi.

Dino Magistrelli