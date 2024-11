UnipolSai, il ritorno di Infante. Elezioni Fibs: Bissa consigliere

Comincia a prendere forma la Fortitudo 2025. Almeno dal punto di vista dello staff tecnico. L’ultimo nome, almeno temporalmente parlando, è quello di Juan Carlos Infante. L’ex giocatore Fortitudo – ultima apparizione con i colori dell’Aquila nel 2016 – sarà uno dei tecnici Fortitudo. A capo di tutto, come manager, ci sarà Fabio Betto, che dovrà trovare anche un nuovo pitching coach, ruolo che occupava lui stesso fino a pochi mesi fa. Come direttore sportivo, al posto di Christian Mura, l’ex manager Daniele Frignani.

Se Fabio e Lele sono due nomi che hanno scritto pagine di Fortitudo, fino a pochi mesi fa, Juan Carlos è il volto nuovo (almeno dal punto di vista dello staff tecnico). Venezuelano di Caracas, classe 1981, Infante è stato un grande protagonista dei successi della Fortitudo e anche della Nazionale. Maglia numero 6 (ai tempi in cui giocava), temperamento caldo, efficace in battuta e in un ruolo molto delicato, quello di interbase.

Otto stagioni con la Fortitudo, più di settanta partite con la casacca della Nazionale, Infante ha vinto, con l’Italia, due Europei con l’aggiunta di una partecipazione al Classic.

In Fortitudo, invece, tre scudetti, quattro Coppe Italia e tre Coppe dei Campioni in oltre 400 gare ufficiali. E se nelle prime sette stagioni ha giocato come interbase nell’ultima, in Fortitudo, ha difeso il cuscino di terza base.

In Italia aveva cominciato ad Anzio, poi, dopo la Fortitudo, una stagione a Rimini (ancora scudetto), Castenaso e Modena, sempre al fianco di Marco Nanni, un’altra delle icone Fortitudo.

Dopo aver appeso il guanto al chiodo, nel 2022, aveva cominciato a lavorare per il San Lazzaro Baseball. Perché nel frattempo, pur essendo originario del Venezuela, Juan Carlos ha preso casa proprio da queste parti. E la chiamata della Fortitudo l’ha reso particolarmente contento.

"Sono felice e orgoglioso per questa opportunità, ci tengo a ringraziare Lele, Fabio e tutta la società per avermi riportato in Fortitudo e per la fiducia dimostrata nei miei confronti".

Chiusura con le elezioni Fibs: il nuovo presidente federale sarà Marco Mazzieri (ex Calze Verdi Casalecchio e Fortitudo) che, nella sua squadra, ha Pierluigi Bissa, presidente dell’UnipolSai. Possibile che proprio Bissa finisca per ricoprire il ruolo di vice presidente federale.