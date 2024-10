Automobilismo. Marchetti fa centro

Un altro alloro per Samuele Marchetti, alfiere del Racing Team Le Fonti Meldola. In Lombardia, sulla pista di Castrezzato Franciacorta, il pilota romagnolo al volante di un Kart Birel è stato protagonista di una perfetta gara tattica con l’obiettivo nel mirino di conquistare il titolo italiano e mantenere il primato anche nell’Europeo nella categoria Easy Kart Trophy; doppio risultato perfettamente centrato grazie a un terzo posto sia nella sprint race che nella finale. Si trattava della settima e ultima prova di questo agguerrito campionato, competizione a cui Marchetti si presentava in testa alla classifica.

f. v.