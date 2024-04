AUTOMOBILISMO. Podio europeo per Pera in Ferrari

Primo podio con la Rossa, con una straordinaria rimonta, da parte di Riccardo Pera. Il pilota di Marlia ha portato il Cavallino (GR Racing Ferrari Inghilterra) al secondo posto nella "4 ore di Barcellona", valida per il campionato europeo e sarà nella rosa dei piloti ufficiali Ferrari anche a Le Mans. Sul circuito di Catalunya, già venerdì erano arrivati i primi buoni responsi per la Ferrari 296 con Pera il più veloce nel passo gara, mentre nelle libere del sabato primo riscontro cronometrico tra tutti e 33 i piloti del GT 3. Nella gara di domenica scattava al via il compagno di squadra Mike Wainwright che, dopo 90’, ha lasciato il volante a Pera in settima posizione. Il campione lucchese ha iniziato una rimonta eccezionale, facendo segnare il giro veloce e raccogliendo un secondo posto che gli è valso anche il titolo di miglior pilota di Maranello. Negli ultimi 45’ Pera ha lasciato spazio al terzo driver, Rigon, che ha conservato la piazza d’onore fino alla bandiera a scacchi. Un pizzico di rammarico per il successo sfumato per poco. Anche per un guasto elettrico che ha annullato la telemetria, con i piloti senza comunicazioni dai box.

Massimo Stefanini