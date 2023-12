Automobilismo - Rally. Il motorino d’avviamento tradisce Andreucci. Ritiro alla terza prova speciale al "Prealpi»

Un problema al motorino di avviamento ha tradito Paolo Andreucci con Rudy Briani come navigatore (foto), impegnati nel Rally Prealpi Master Show, con partenza a Farra di Soligo, in provincia di Treviso. Infatti Andreucci, prima di poter affrontare la terza prova speciale, è stato costretto a ritirarsi per un problema tecnico alla sua Citroen C3 Rally 2.

Andreucci, partito con il numero uno, è sempre stato un protagonista al Rally Prealpi Master Show e, naturalmente, è rimasto male per l’inconveniente meccanico. Per la cronaca hanno vinto la gara Mauro Trentin e Alice De Marco, su Ford Fiesta Rs. Il pilota garfagnino, negli ultimi anni, aveva preso il via al rally veneto per testare le gomme MRF Tyres in condizioni di freddo ed umido.

"Siamo rammaricati per l’epilogo della nostra gara – ha commentato Paolo Andreucci – . Nel corso dello shakedown avevamo provato alcune regolazioni che ci avevano permesso di migliorare i tempi. La mattina successiva, sulla prima speciale, si è appannato il parabrezza dopo i primi chilometri, perdendo secondi preziosi. Nella seconda speciale avevamo migliorato il passaggio, ma, nella terza speciale, visto che si ritardava di qualche minuto la partenza, abbiamo spento la macchina. Purtroppo, quando è arrivato il momento di ripartire, si è “impuntato” il motorino di avviamento che ci ha fatto alzare bandiera bianca". "Mi spiace – ha concluso Andreucci – per il tanto pubblico presente in questi due giorni di gara e che è venuto a trovarci anche in assistenza".

Il 24° Prealpi Master Show si articolava su 125 chilometri, con partenza a Farra di Soligo ed arrivo a Sernaglia della Battaglia, con 43.35 chilometri di prove speciali.

