Automobilismo: trofeo italiano di velocità in montagna. Il dominio di Mercati. Un 2023 a tutto gas

Nell’anno dello storico "triplete" di Sansepolcro negli sport di squadra (calcio promosso in D, pallavolo in B e pallacanestro in C, ma mettiamoci anche il tennis in D1), a livello individuale il 2023 ha visto senza dubbio grande protagonista il pilota automobilistico Lorenzo Mercati, che ha conquistato il Trofeo Italiano di Velocità in Montagna, zona Centro Nord, nel gruppo N-S al volante della sua Mitsubishi Lancer Evo. Il 40enne biturgense ha disputato una stagione eccezionale, conquistando sei primi posti assoluti di raggruppamento nelle sette cronoscalate alle quali ha preso parte e dominando anche le singole manche: ha iniziato in primavera alla Coppa della Consuma di Reggello, poi ha proseguito in tre salite valide anche per il campionato tricolore (la coppa "Paolino Teodori" di Ascoli Piceno, il trofeo "Luigi Fagioli" di Gubbio e la crono "Alpe del Nevegal"), si è ripetuto con tempi di tutto rispetto alla Pedavena-Croce d’Aune e ha concluso in bellezza vincendo anche la finale di trofeo a Orvieto, sede della Cronoscalata della Castellana.

Soltanto i problemi meccanici sopraggiunti alla vettura nella Levico-Vetriolo gli hanno impedito di fare l’en plein, costringendolo ad accontentarsi comunque di un dignitoso terzo posto nella classe oltre 3000 di cilindrata. In poco più di venti anni di attività, Mercati ha messo insieme qualcosa come 26 assoluti di gruppo, ma ora sembra pressochè certa la separazione fra lui e la Mitsubishi.