Automoblismo - Regolarità. Vergamini-Fabrizi pigliatutto. Tre trofei vinti a Lumezzane

Trionfo per la coppia lucchese Fabio Vergamini e Anna Maria Fabrizi, con la loro Ferrari 488 GTB, a Lumezzane, in provincia di Brescia, dove hanno vinto tutte e tre le gare consecutive che vi erano organizzate. Nella prima, il trofeo "Città di Lumezzane", i due lucchesi si sono imposti con un’ottima prestazione, con la quale hanno fermato il cronometro ad un errore medio inferiore a 5 centesimi di secondo per prova.

A seguire si è disputato il Memorial Virgilio Bugatti, al meglio delle 15 prove cronometrate, anch’esso vinto dai due garfagnini, con un errore medio di circa 6 centesimi di secondo. Infine, nel centro di Lumezzane, si è tenuta anche la Power Stage Classic, prova spettacolo ripresa in televisione al meglio delle tre prove, dove Vergamini e Fabrizi hanno vinto segnando un gap medio di soli 4.3 centesimi di secondo.

"Dopo la Cisalpina – ha commentato raggiante Fabio Vergamini - , anche per la particolare tipologia di gara di Lumezzane, siamo tornati a gareggiare con la 488 e il risultato ci ha confortato. Siamo molto soddisfatti per aver registrato tempi importanti nonostante le difficoltà disseminate nel percorso e per la navigazione che, ricordo, si basa solo su un road-book cartaceo. E mai come questa volta devo dare atto alla mia navigatrice di aver condotto una gara equilibrata ed attenta, cosa che dà tranquillità al driver".

Dino Magistrelli