Avis Run Montecatini, le foto e i vincitori della nona edizione

Montecatini, 6 ottobre 2024 – on la perfetta organizzazione della Montecatini Marathon e la collaborazione del gruppo Avis locale si è corsa l’edizione numero nove della Avis Run Montecatini Terme sulla distanza di 10 km per i competitivi e di 5 per i partecipanti alla ludico-motoria.

La vittoria assoluta per Andrea Maggini (Sempre di Corsa Livorno), che sul traguardo precede di 1’09’’ Riccardo Pintus (Virtus Atletica Lucca) e di 1'31’’ Alessandro Stefanini (Gm Antraccoli Lucca). Quarto si classifica Mario Bendoni (Sempre di Corsa Livorno) e quinto giunge Mirko Tondini (Runcard).

Ancora un atleta livornese sul podio più alto nella categoria veterani dove giunge primo Mariano Bardarè (Atletica Livorno) che termina in 37’23’’ seguito da Luca Silvestri (Montecatini Marathon) e Alessio Papi (I Risubbiani Prato).

Giuliano Burchi (Gruppo Podistico La Stanca Valenzatico) ottiene il primo posto nella categoria veterani argento in 40’09’’, posto d’onore per Marco Osimanti (Gruppo Podistico Parco Alpi Apuane) e al terzo posto si classifica Massimo Tocchini (Montecatini Marathon). Nei veterani oro il primo posto se lo aggiudica Franco Olivari (Orecchiella Garfagnana) in 44’48’ , il posto d’onore a Rinaldo Bolognesi (Atletica Vinci) e al terzo posto Mariano Favelli (Club Sportivo Firenze).

Nella categoria assoluta donne vittoria per un atleta della società organizzatrice, Elisa Carli (Montecatini Marathon) in 43’20’’ distaccando di 3’07’’ Alice Parducci (Gruppo Podistico Parco Alpi Apuane) e di 5’24 Greta Frosini (Atletica La Rocca), quarta Madalina Lazurescu (Montecatini Marathon) e quinta Margherita Paccavia (Silvano Fedi Pistoia).

Nella categoria veterane donne giunge per prima ancora una volta Damiana Lupi (Atletica Vinci) in 42’58’’; ha la meglio su Camelia Barboi (Apd Isolotto Firenze) e Tiziana Pacini (Virtus Orentano). Nelle donne argento il successo è andato a Patrizia Fera (Montecatini Marathon) in 55’04’’, seconda classificata Lucia Donati (Gruppo Podistico La Stanca Valenzatico) e terza Annunziata Izzo (Montecatini Marathon).

A cura di Giancarlo Ignudi