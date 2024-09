Bagno di folla per il nuovo Cgc. La voglia di rivedere la serie A1

Terrazza del Marco Polo Sports Center gremita per la presentazione ufficiale del Cgc Viareggio hockey 2024/25. Davanti a molti tifosi – a dimostrazione dell’attaccamento alla gloriosa società viareggina che quest’anno torna nell’elite dell’hockey su pista, come merita la squadra, la società e la città – sono sfilati gli atleti e lo staff tecnico che parteciperanno al campionato di serie A1 il cui inizio è fissato per sabato 12 ottobre alle 20,45 al Palabarsacchi contro il Lodi. Subito una gara in casa e subito contro un avversario storico e di livello. Un test importante per i bianconeri. L’allenatore Alessandro Cupisti si è detto soddisfatto di come si sta svolgendo la preparazione in questi giorni e dell’impegno di tutti. Soddisfazione confermata dalle prime uscite amichevoli della squadra, in particolare da quella che ha visto Muglia e compagni batte il Follonica di Sergio Silva, ancorchè privo dei nazionali Francesco Banini e Thiel, al Capannino per 4-3. Palpabile in tutti, nella tiepida serata viareggina, la voglia di vedere i bianconeri impegnati nelle prime sfide con i tre punti in palio.