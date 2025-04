Barsotti convocato in azzurro. Partecipa a una collegiale under 15

Niccolò Barsotti, promettente ginnasta della Raffaello Motto, è stato convocato per un collegiale con la Nazionale under 15 di ginnastica artistica che si svolgerà il prossimo week-end a Milano. Dopo Alessandro Salvati, un altro talento cresciuto nel vivaio della società viareggina intraprende il percorso nelle squadre giovanili azzurre.

Lo stesso Barsotti e Emil Pfanner si sono qualificati per la Zona Tecnica del campionato Individuale Allievi Gold in programma il 25 aprile a Mortara (Pavia), nella categoria A5, grazie a un secondo e un terzo posto nelle prove regionali disputate a Montevarchi e Livorno. Anche Martino Gillot, Gianmaria Pagani, Ettore Paolini e Tommaso Stefanini, tutti al debutto assoluto, hanno ottenuto il pass per la fase successiva del torneo tra gli A1. Ad accompagnarli c’era il giovane allenatore Alessandro Salvadorini.

Motto in evidenza anche nel settore Silver, con la partecipazione alle prove regionali di Montevarchi e Firenze. Per il livello LB sono scesi in pedana Martin Bianchi, Matteo Burgio, Cesare Ciucci, Jason Galli, Isaac Pastacaldi e Dominic Viti. Il livello LA ha invece visto impegnati Jacopo Albiani, Giovanni Bergamini, Ettore Bertilotti, Niccolò Calì, Luca Cervelli, James Cruz Gennari, Elia Dati, Cesare Dini, Fabio Morani, Duccio Olivieri, Ludovico Russo, Luka Sukanovskyi, David Zahranychnyi e Gileb Zahranychnyi, molti dei quali all’esordio in una competizione ufficiale.